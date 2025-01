TikTok nega boato de que autoridades chinesas estariam negociando venda de plataforma para Elon Musk: 'Pura ficção'

Após a aprovação de uma lei nos Estados Unidos que pode causar o banimento do TikTok no País, as autoridades chinesas estariam considerando vender as operações da empresa para Elon Musk, diz a Bloomberg News. No entanto, um porta-voz do TikTok aifrmou à AFP nesta terça-feira (14) que a especulação é "pura ficção".

As discussões estariam em andamento em Pequim sobre a intenção do X de comprar a subsidiária americana do TikTok do proprietário chinês ByteDance e combiná-la com a rede social anteriormente conhecida como Twitter. O valor das operações da TikTok nos EUA entre US$ 40 bilhões (R$ 244 bilhões) e US$ 50 bilhões (R$ 305 bilhões).

“Não se pode esperar que comentemos sobre pura ficção”, o porta-voz do TikTok.

Entenda o caso

O Congresso dos EUA aprovou uma lei no ano passado exigindo que a ByteDance vendesse a filial americana de sua plataforma, caso contrário, teria que encerrar suas operações. A disposição entrará em vigor no domingo, um dia antes da posse de Donald Trump.

Os EUA alegam que o TikTok permite que o governo chinês colete dados e espione os usuários, além de ser um canal de divulgação de propaganda. Pequim e a ByteDance negam veementemente essas alegações.