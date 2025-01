Meta ameniza tom de Mark Zuckerberg em resposta a questionamentos da AGU

Na noite desta segunda-feira (13), a Meta Platforms, controlada pelo bilionário Mark Zuckerberg, apresentou sua resposta oficial à Advocacia-Geral da União (AGU) após questionamentos relacionados às recentes mudanças em suas políticas de moderação de conteúdo. A manifestação, enviada em inglês e português diretamente da sede da empresa nos Estados Unidos, mostrou um tom mais conciliador em comparação às declarações incisivas de Zuckerberg na semana anterior. As informações são do jornal O Globo.

O esclarecimento gira em torno da decisão da Meta de substituir o sistema de checagem independente de fatos por um modelo baseado nas "Notas da Comunidade", inicialmente aplicável apenas nos Estados Unidos, mas com potencial expansão para outros países. Segundo a empresa, as mudanças refletem uma busca por "equilíbrio entre liberdade de expressão e segurança", com o objetivo de promover debates amplos e temas em discussão na sociedade contemporânea.

A resposta da Meta detalha que a nova política permite flexibilizações nos Padrões de Comunidade, incluindo a autorização para discursos considerados ofensivos por organizações de direitos humanos, como a associação de doenças mentais a pessoas LGBTQIA+. No entanto, a empresa ressaltou que tais mudanças são limitadas e que manterá ações contra violações graves, como terrorismo, exploração sexual infantil e golpes financeiros.

Justificativas à AGU

Na notificação extrajudicial enviada pelo Governo, na sexta-feira (10), a AGU expressou preocupações de que as alterações possam violar direitos fundamentais e enfraquecer o combate à desinformação.

Em resposta, a Meta afirmou que está comprometida em respeitar direitos humanos e princípios como igualdade, segurança e dignidade, assegurando que os canais de denúncia permanecerão disponíveis e operantes.

Apesar do tom apaziguador, a companhia manteve a postura de que a mudança no sistema de checagem busca evitar "viés político" e ampliar a participação dos usuários no combate à desinformação. A Meta também destacou que continuará removendo conteúdos que apresentem riscos iminentes à segurança ou interfiram em processos eleitorais.

De acordo com a jornalista Daniela Lima, o Governo avalia agora quais medidas adotar frente às novas diretrizes da Meta, incluindo a possibilidade de provocação judicial junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).

