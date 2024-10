Skype fora do ar? Usuários relatam instabilidade no login e outros recursos nesta quinta (31)

O aplicativo Skype apresentou instabilidade nesta quinta-feira (31), e usuários têm apresentado problemas com o login e a função de conversas durante chamadas de vídeo. Um pico de 1.459 reclamações foi anotado pelo site Downdetector por volta de 14h39.

O nome do aplicativo também entrou no Google Trends e virou assunto nas redes sociais: "O Skype caiu?"

Por meio do X, alguns usuários reclamaram que não conseguiam trabalhar por conta da queda do aplicativo tanto no celular quanto no computador. "Nossa, o Skype caiu que pena, não vou poder falar com meus colegas de trabalho", ironizou uma internauta.

Veja também Tecnologia Com novas cores e focado em inteligência artificial, Apple lança novo iMac por até R$ 35,4 mil Tecnologia IA da Meta dá respostas erradas no WhatsApp e gera memes na web; veja

Em resposta a alguns questionamentos de clientes, o Skype respondeu às publicações informando que entraria em contato por Direct Message (DM), para resolver a situação.