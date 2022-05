iOS 10 e 11: veja em quais modelos de iPhone o WhatsApp não vai mais funcionar

Com a chegada das novas atualizações, o WhatsApp irá cortar a compatibilidade com iPhones que utilizam iOS 10 ou iOS 11. Assim, a partir do dia 24 de outubro, o aplicativo de mensagem deixará de funcionar em equipamentos com esses sistemas. As informações são do portal TudoCelular.

Por causa dessa mudança, a empresa está alertando os usuários dos sistemas antigos para realizarem as atualizações nos celulares de modo a seguirem utilizando o WhatsApp.

No caso dos usuários do Android, é necessário terem as versões a partir da 4.1.

Modelos de iPhone

Os iPhone 5 e 5C, lançados em 2012 e 2013, são os aparelhos que ainda rodam os iOS 10 e 11. Por isso, o WhatsApp deve seguir normal para os seguintes aparelhos:

iPhone 5s;

iPhone 6;

iPhone 6s.

Assim como os modelos posteriores, pois já estão atualizados com o iOS 12.

Segundo o portal, a Central de Ajuda do WhatsApp reforçou que os usuários do iPhone devem estar executando o iOS 12 ou outras atualizações mais recentes para continuar usando o aplicativo.