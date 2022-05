WhatsApp anuncia versão paga com vantagens e acesso simultâneo de até 10 dispositivos

O WhatsApp Premium, versão paga do aplicativo, foi lançado nesta quinta (19). A novidade, confirmada pela Meta durante a conferência Conversations, foi anunciada como o novo plano opcional para empresas assinantes da plataforma.

A opção garante acesso simultâneo de até 10 dispositivos a uma mesma conta e links personalizados para chats.

Vantagens

As vantagens do WhatsApp Premium serão exclusivas para contas comerciais pagantes, de acordo com informações do portal Canal Tech.

O objetivo do lançamento é tornar a plataforma mais versátil para diferentes empresas, a fim de ampliar os negócios e a capacidade de atendimento online.

Conexão em até 10 dispositivos

Na versão Premium, o login em múltiplos aparelhos, até 10, permite a sincronização de mensagens, garantindo acesso mesmo se o celular principal estiver sem conexão. Na versão grátis, é possível vincular somente cinco máquinas à mesma conta.

Além disso, outra novidade anunciada é o link personalizado, em que empresas podem substituir o endereço para tornar o link mais reconhecível.

Os consumidores que acessarem o link especial ainda poderão conferir o número de telefone, assim como na versão anterior. Ainda não foi revelado, no entanto, o preço e a data de lançamento da assinatura do WhatsApp Premium.