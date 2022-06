Instagram bugado? Usuários relatam problemas com stories nesta terça-feira (14)

Usuários do Instagram estão relatando falhas no aplicativo no decorrer desta terça-feira (14), com queixas diversas crescendo na plataforma DownDetector.

Entre as maiores reclamações está um bug nos stories, que aparecem repetidas vezes. "O meu Instagram tá horrível, eu vejo os stories, aí quando a pessoa posta algo novo eu tenho que ver tudo de novo pra ver o novo, que ódio", disse um usuário no Twitter.

"Pra ver um story novo tenho que ver todos os antigos que já vi", disse outro no site DowDetector. O problema também gerou memes nas redes sociais.