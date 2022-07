Usuários do Instagram ao redor do mundo têm reportado problemas para usar a rede social nesta quinta-feira (14). De acordo com comentários no site Downdetector, que reúne relatos de instabilidades em diferentes serviços, o aplicativo tem fechado sozinho no momento em que é aberto.

Outros relatam que o aplicativo fecha depois de duas ou mais visualizações nos 'Stories'. "O meu está fechando depois de uns três ou quatro visualizações. Fecha do nada e, quando eu abro o app, tem feeds novos. Tento abrir e recomeça de novo, isto é, fecha do nada", comentou uma usuária.

Reclamações

De acordo com gráficos do Downdetector, a quantidade de problemas reportados no Instagram aumentou significativamente por volta de 17h20, com mais de 300 reclamações.

O Instagram ainda não se manifestou oficialmente sobre a instabilidade.