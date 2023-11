Google vai excluir contas inativas a partir de dezembro; saiba como não perder acesso

A partir do dia 1º de dezembro, o Google irá excluir contas inativas, que são aquelas cujos usuários não acessaram nos últimos dois anos. Segundo a empresa, a medida foi tomada para garantir segurança na internet.

Somente contas pessoais serão deletadas. Empresas, escolas ou outras organizações que possuem cadastro na plataforma não serão afetadas pela medida.

Com a exclusão das contas, os usuários terão seus arquivos excluídos e perderão o acesso a:

E-mails;

Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Agenda);

YouTube;

Google Fotos.

O Google afirmou que contas inativas têm mais chances de terem a segurança comprometida. A empresa acredita que os cadastros sem atividade recente podem ter senhas que foram expostas em vazamentos de dados e geralmente não possuem a autenticação de dois fatores.

"Nossa análise interna mostra que as contas abandonadas têm pelo menos 10 vezes menos probabilidade do que as contas ativas de configurar a verificação em duas etapas", declara a empresa.

Como não perder a conta Google

Para garantir que a conta não seja deletada, os usuários deverão efetuar o login e fazer pelo menos uma das ações abaixo:

Abrir ou enviar um e-mail;

Realizar alguma ação no Google Drive;

Assistir a um vídeo do YouTube;

Compartilhar uma foto;

Fazer o download de um aplicativo na Google Play;

Realizar uma pesquisa no Google;

Utilizar o recurso "Fazer login com o Google" em um app ou serviço de terceiros.