'Bora, Bill' é o meme mais buscado do ano, segundo o Google; vídeo nasceu no Ceará

O Google divulgou nesta quarta-feira (7) um ranking com os dez memes que mais repercutiram no Brasil em 2022. O 'Bora, Bill', que viralizou, primeiro, no Ceará, foi o mais buscado pelos internautas em todo o país, seguido de 'Flork meme', 'Lula meme', 'Mia Khalifa cloroquina' e 'Acorda, Pedrinho'.

O 'Bora, Bill' estourou em setembro, quando circulou pela internet um vídeo mostrando um narrador de futebol de várzea de Croatá, no interior do Ceará, gritando várias vezes para Bill Morais, morador da cidade. "Bora, Bill. Bora, 'fi' do Bill. Ali, a mulher do Bill", repetia o narrador.

"Um dia, chegou uma pessoa e perguntou se eu combino com o Morais [narrador] para ele ficar me gritando. Eu tenho é raiva disso", comentou Bill em tom de humor durante um programa de rádio local. Atualmente, o protagonista do meme, que é treinador de futebol de várzea, acumula 829 mil seguidores no Instagram e avolumou a quantidade de postagens.

Top 3

Em segundo lugar na lista, apareceu o 'Flork meme', que é um bonequinho de traços simples e diferentes expressões que ficou popular em figurinhas e ao ser desenhado em bolos de aniversário — especialmente, nos bentô cakes.

Depois dele, foram pesquisados memes do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e buscado um específico que mostrava a ex-atriz pornô Mia Khalifa como uma suposta "gerente de vendas" da empresa que desqualificou uma publicação da revista científica 'The Lancet' por aprovar o uso da hidroxicloroquina como tratamento precoce contra o coronavírus. Esse assunto viralizou durante a CPI da Covid-19.

Veja os memes mais buscados no Google em 2022