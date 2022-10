Bora Bill faz piada racista em podcast e recebe críticas na internet

O cearense Bora Bill, que viralizou nas redes sociais após um meme em um jogo de várzea, reproduziu uma fala racista em participação no podcast Inteligência Ltda. Durante um momento de contação de piadas com os presentes, o agora influencer disse que: “Preto, não é flor que se cheire”.

O discurso foi em tom de brincadeira, mas gerou constrangimento nos demais convidados. Bill ficou rindo, mas percebeu a situação e brincou que o “trecho deveria ser cortado”.

Na internet, muitos fãs lamentaram a situação e criticaram a fala de Bill. A criadora de conteúdo Andréia Matos publicou o trecho no Instagram e escreveu: “Gatilho: Racismo”.

Com a fama, Bill avalia propostas de trabalho e sonha em mudar a vida da família. Assim, deixou a cidade de Croatá, no interior do Ceará, para participar de eventos, como assistir Flamengo x São Paulo, no Maracanã, pela Copa do Brasil, e marcar presença no Rock in Rio, na cidade carioca.

Fama do Bora Bill

Bill Morais, Marcos Gonzalez e o primo Josiano são moradores do distrito de Betânia, em Croatá. Os novos fenômenos da internet vêm do futebol de várzea, o primeiro é técnico e jogador, o segundo é comentarista e o último narra os jogos.



Vídeos de Josiano chamando o primo de forma insistente durante as partidas viralizaram nas redes sociais. Bill, zangado, responde o familiar. Jogadores da Seleção Brasileira, como Neymar, Richarlison e Marcelo chegaram a entrar na brincadeira.

Bill e Gonzalez foram chamados para participar do Rock in Rio, além de acompanhar treino do Flamengo e a semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, no Maracanã.

