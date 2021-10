Qual o valor de uma multa gravíssima?

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) classifica as multas de trânsito como leves, médias, graves e gravíssimas. As últimas correspondem às infrações mais sérias cometidas no tráfego e tanto podem ser multiplicadas quanto podem provocar a suspensão do direito de dirigir.

Atualmente, uma multa gravíssima normal custa aos condutores R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Passando pelo efeito multiplicador, dependendo da infração cometida, ela pode chegar a R$ 880,41, quando multiplicada por 3; R$ R$ 1.467,35, quando multiplicada por 5; e R$ 2.934,7, quando multiplicada por 10.

A pontuação perdida na CNH é a mesma, independentemente da multiplicação do valor da multa. Esse número pode ser consultado no site do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE). Basta informar o CPF e o número da CNH ou da Permissão Para Dirigir (PPD) do condutor.

Além disso, multas gravíssimas podem vir acompanhadas da suspensão do direito de dirigir. Nesse caso, somente após um curso de reciclagem é possível reaver a permissão.

Exemplos de multas gravíssimas com efeito multiplicador

Dirigir sem possuir CNH, Permissão Para Dirigir (PPD) ou Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC): infração gravíssima (x3)

Dirigir com CNH vencida há pelo menos 30 dias: infração gravíssima (x1)

Dirigir sob influência de álcool ou de substância psicoativa que cause dependência: infração gravíssima (x10), com suspensão do direito de dirigir

Suspensão do direito de dirigir

Além de dirigir embriagado, de acordo com o CTB, acarretam na suspensão do direito de dirigir infrações gravíssimas como:

Dirigir ameaçando pedestres que estejam atravessando a via pública

Disputar corrida (racha)

Utilizar o veículo para exibir manobras perigosas

O que é uma infração gravíssima?

É um dos comportamentos considerados piores no trânsito, segundo a legislação que trata do assunto.

Qual o valor da multa gravíssima?

Atualmente, o valor de uma multa gravíssima está em R$ 293,47, podendo ser multiplicado de acordo com a infração cometida.

Quantos pontos na carteira eu perco por uma infração gravíssima?

Infrações gravíssimas acarretam perda de 7 pontos na CNH.

Como recuperar a carteira se eu perder o direito de dirigir?

A suspensão do direito de dirigir está prevista no artigo 256 do CTB. Na prática, significa que, devido a uma conduta transgressora no trânsito, você vai ficar com a habilitação bloqueada por um tempo. Para recuperar a permissão para dirigir, é obrigatório passar por um curso de reciclagem.

Quais as principais multas gravíssimas previstas no Código de Trânsito?

Dirigir sob influência de álcool ou substâncias psicoativas, dirigir sem habilitação, ameaçar pedestres na rua, promover rachas, dentre outras.

Quais são os outros tipos de infrações e quais os valores das multas?

Além das infrações gravíssimas, existem as leves, as médias e as graves. De acordo com a tabela atual de valores, infrações leves custam R$ 88,38, infrações médias custam R$ 130,16 e infrações graves custam R$ 195,23. Nem todas acarretam simultaneamente na perda de pontos na carteira. Até porque, por exemplo, um pedestre pode ser multado com uma infração leve. E um pedestre não precisa ter CNH.

