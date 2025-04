Homem é preso suspeito de furtar quase R$ 10 mil em pacotes de café em supermercado no Piauí

Um homem de 42 anos foi preso suspeito de furtar mais de 500 pacotes de café em um supermercado do Piauí, nessa segunda-feira (7). Os itens furtados totalizam R$ 9.977,89. A informação é do g1 PI.

A prisão foi deflagrada pela Força Tática da Polícia Militar do Piauí. Ao chegar ao local, os militares encontraram o indivíduo já rendido.

A polícia explicou que, para a ação, o homem utilizou um carro grande, na entrada do mercado, e outro menor que dava suporte ao levar os pacotes para o maior.

Ainda de acordo com o portal, uma mulher, supostamente a esposa do capturado, participou do furto dando apoio a operação.

Segundo um portal local, além dos pacotes de café, foram apreendidos leite em pó, bolinhos, bebidas lácteas, escovas de dente, lixas de unha, toucas para banho e alicates.

O domo do estabelecimento foi encaminho pela polícia à Central de Flagrantes para as demais providencias legais.

