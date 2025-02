Empresária grávida é encontrada morta dentro de casa em Teresina, no Piauí

A jovem empresária Itainara Moura, proprietária de uma loja de roupas femininas em Teresina, no Piauí, foi encontrada morta na própria residência na manhã de sábado (22). Informações iniciais, divulgadas por veículos locais, apontam que ela foi localizada sem vida pela filha mais velha, de 12 anos, mas a causa ainda não foi confirmada oficialmente.

Até o momento, a principal hipótese sobre a morte é que ela tenha sido causada por um mal súbito. O falecimento foi confirmado no perfil oficial da loja da qual Itainara era proprietária, determinando também o fechamento de todas as unidades por conta do luto pela partida da dona.

“É com profundo pesar que comunicamos a todos os amigos e clientes a perda inesperada da proprietária da IMR Closet, Itainara Moura. Todas as nossas lojas estão fechadas por tempo indeterminado. Pedimos aos nossos clientes a compreensão e orações neste momento difícil”, reforçou o comunicado.

Segundo informações da colunista Mirelle Pinheiro, do portal Metrópoles, a polícia ainda deve conduzir investigações para confirmar a causa da morte da empresária.