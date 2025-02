Avião faz pouso de emergência após baixa de combustível no Piauí

O avião Airbus A320 da Azul fez pouso na cidade de Parnaíba, do Piauí, na tarde de quarta-feira (19) após tentar uma aterrissagem de emergência em dois aeroportos diferentes. Segundo informações do portal g1 local, o piloto relatou pouco combustível na aeronave.

"4871 informa mayday fuel. Preciso das condições de Parnaíba, São Luís ou se houve alguma melhora aí em Teresina", disse o piloto em áudio enviado para o controle de tráfego aéreo de Teresina.

Veja também Mundo Delta Air Lines oferece R$ 170 mil a passageiros afetados após capotamento de aeronave em Toronto Piauí Matriarca de família envenenada no Piauí confessa ter matado vizinha para livrar o marido

A expressão Mayday é utilizada para fazer declaração de emergência, enquanto fuel é a palavra que significa combustível em português.

O voo em questão, de número AD4781, decolou de Viracopos, em Campinas, 13h23. A primeira tentativa de pouso foi em São Luís (MA) e depois em Teresina (PI), mas a chuva e as trovoadas nas cidades, além do vento superior a 35 km/h, fez com que as tentativas fossem canceladas.

Por conta disso, o desvio para Parnaíba se tornou a melhor opção, onde a aterrissagem ocorreu em segurança às 17h49. Após isso, ela foi reabastecida e seguiu para São Luís, onde os passageiros desembarcaram.

Conforme regra da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a emergência é declarada quando o avião tem combustível para menos de 30 minutos de voo. A mesma regra explica que uma aeronave deve ter combustível suficiente para ir do ponto A (no caso do voo, Campinas) ao ponto B (São Luís), do ponto B para o C (Teresina), mais 30 minutos de voo.

Em nota, a Azul explicou que o pouso ocorreu em "total segurança". Veja a nota completa:

"A Azul informa que, por questões climáticas adversas em São Luís (MA), o voo AD4871 (Viracopos-São Luís), precisou ser alternado para Teresina (PI), onde também não conseguiu pousar pelo mesmo motivo, precisando desviar novamente, para Parnaíba (PI), onde aterrisou em total segurança. Em seguida, a aeronave prosseguiu para a capital maranhense, onde clientes e tripulação desembarcaram.

Os clientes impactados estão recebendo toda assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A Azul ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia".