Veja 10 mensagens do Dia da Família para homenagear quem você ama

Instituído pelo decreto nº 52.748, de outubro de 1963, o Dia da Família é anualmente celebrado em 8 de dezembro, no Brasil. A data é uma forma de homenagear a família e relembrar a sua importância.

Indo além dos laços sanguíneos, o dia celebra a relação afetiva entre as pessoas, baseando-se no amor, no companheirismo e na partilha. Por isso, é importante aproveitar a comemoração para demonstrar o carinho por aqueles com quem a vida é compartilhada.

Abaixo, é possível conferir várias frases para homenagear a família nesta data especial.

Mensagens para o Dia da Família

“Todo o resto pode mudar, mas sua família sempre estará lá para você” “Família é o amor em sua forma mais pura” “A família é como uma árvore: tem galhos que crescem em diferentes direções, mas compartilham a mesma raiz” “A verdadeira família é aquela que escolhemos com o coração” “Família como a minha nem o Google pode encontrar!” “Família: onde a vida começa e o amor nunca acaba” “A família é quem aquece a casa” “Família é onde o coração está” “De toda a minha história, minha família é o melhor capítulo” “Família é onde o amor começa e nunca termina”