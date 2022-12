8 de dezembro é feriado? Veja lista de cidades beneficiadas

Nesta quinta-feira (8), será feriado em algumas partes do Brasil, em comemoração ao dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Só será dia de folga para cidades e estados que possuem leis específicas para a data.

No Amazonas e no Maranhão, é feriado em todos os municípios. No entanto, há 20 cidades no País, em diferentes unidades da federação, que adotam a data.

Veja onde é feriado no dia 8 de dezembro:

Recife;

Salvador;

João Pessoa;

Maceió;

Aracaju;

Belém;

Belford Roxo;

Belo Horizonte;

Bragança Paulista;

Campina Grande;

Campinas;

Diadema;

Franca;

Itanhaém;

Pereiras;

Piracicaba;

Presidente Prudente;

Santa Maria;

São José do Rio Preto;

Teresina.

Para outros municípios, pode ocorrer ponto facultativo, que deve ser decretado com um ano de antecedência no Diário Oficial.

A celebração ocorre, pois Nossa Senhora da Imaculada Conceição é considerada padroeira da igreja católica.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil