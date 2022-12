Ministério da Saúde inicia consulta sobre o uso da vacina Pfizer em crianças menores de 5 anos

O Ministério da Saúde iniciou, nesta terça-feira (6), uma consulta sobre a incorporação da vacina da Pfizer para a imunização de crianças de 6 meses a menores de 5 anos. A vacina estaria disponível no Sistema Único de Saúde (SUS).

As opiniões são coletadas através do site da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) até o dia 15 de dezembro. O período para recolher as manifestações é menor devido à importância do tema. Qualquer pessoa pode fazer participar do levantamento.

A Conitec deu uma recomendação favorável à incorporação. Contudo, o tema voltará para a comissão, após a consulta pública, para receber um parecer final.

Atualmente, o imunizante da Pfizer é recomendado somente para as crianças com comorbidades, com idade entre 6 meses e 3 anos.