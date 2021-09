Três suspeitos de envolvimento no mega-assalto em Araçatuba, no interior de São Paulo, são presos

A Polícia Militar divulgou nessa terça-feira (31) a prisão de três suspeitos de envolvimento no mega-assalto que causou pânico e terror na madrugada de segunda (30), na região central de Araçatuba, no interior de São Paulo.

Na ação, uma quadrilha fortemente armada invadiu a cidade, explodiu duas agências bancárias, roubou o dinheiro delas, atirou em uma terceira, fez moradores reféns, disparou bombas e ateou fogo em veículos na fuga.

Ao menos três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas - três delas em estado grave.

De acordo com a Polícia Militar, entre os três presos estão um homem e uma mulher detidos na própria segunda-feira na cidade. Eles teriam confessado que faziam a função de olheiros para a quadrilha.

O terceiro suspeito de envolvimento foi preso na região de Campinas, segunda à noite. Ele foi encaminhado para Araçatuba e segue detido, de acordo com a PF (Polícia Federal). Os agentes federais apuram os ataques pelo fato de os dois bancos roubados (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal) serem ligados à União.

Investigação

A polícia investiga a possível participação no crime de um homem que deu entrada num hospital de Piracicaba, cidade distante 383 quilômetros de Araçatuba. Ele apresentou ferimentos provocados por armamento pesado Os nomes dos detidos não foram divulgados.

Após a ação dos bandidos, o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) retirou 40 artefatos explosivos espalhados por 20 diferentes pontos do centro da cidade. Pelo menos cinco foram detonados na terça em um ponto isolado na zona rural.

Uma nova varredura será feita na região central pela polícia para tentar encontrar mais explosivos. A PM orientou que a população evite passar pelo local até que o trabalho seja concluído.

Mortes

Os dois moradores de Araçatuba que morreram durante a ação da quadrilha foram velados na terça-feira: Renato Bortolucci da Silva, 38, e Marcio Victor Possa da Silva, 34.

Além deles, um integrante da quadrilha, que não teve o nome revelado pela polícia, também morreu.

Os quatro feridos seguem internados na Santa Casa. Um deles, de 25 anos, sofreu amputações nos dois pés depois de uma bomba caseira produzida pelos criminosos explodir.

A vítima confundiu o explosivo com um telefone celular, segundo a assessoria do hospital. O homem, que não teve o nome revelado, passava de bicicleta por uma rua do centro quando viu o objeto na calçada e chegou perto, pensando ser um smartphone. Ao tocar, a bomba explodiu.

Na terça, pelo segundo dia, a cidade não teveb aulas nas escolas. Segundo a prefeitura, a decisão foi tomada para que as forças de segurança fizessem a varredura à procura de explosivos.