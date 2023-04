Terceira vítima de naufrágio em Bertioga (SP) é encontrada sem vida e resgate é encerrado

O corpo da terceira vítima do naufrágio de um barco em Bertioga, no litoral norte de São Paulo, foi encontrado pelos bombeiros na noite desse domingo (9). Possivelmente, trata-se de Edson Yoshinaga, 65, um dos dois idosos que estavam desaparecidos desde o acidente. A família irá ao Instituto Médico Legal (IML) fazer o reconhecimento.

Na manhã do domingo, os bombeiros também encontraram o corpo de Julio Cesar Vicente, 64, que, como Edson, também estava desaparecido desde o naufrágio. Os dois eram amigos e costumavam sair juntos para pescar.

Na noite de sexta-feira (7), dia do acidente, já havia sido constatada a morte de Wilson Roberto Pereira da Silva, a primeira vítima. Os outros nove tripulantes da embarcação conseguiram ser resgatados com vida.

De acordo com a CNN Brasil, com informações do Corpo de Bombeiros de São Paulo, após o achado do corpo de Edson, por volta de 21h30min, as buscas foram encerradas.

Leia também País Quem são os idosos que estão desaparecidos após o naufrágio em Bertioga

O naufrágio

Um barco com 12 pessoas a bordo naufragou na noite da última sexta-feira (7), após uma forte onda atingir a embarcação e provocar uma rachadura no casco. Nove pessoas foram resgatadas com vida e três pessoas morreram.

O barco havia sido fretado para uma viagem de pesca. Ele afundou próximo à entrada do Canal de Bertioga.