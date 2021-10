São Paulo é eleita melhor cidade do mundo para paqueras, aponta revista britânica

São Paulo foi eleita a melhor cidade do mundo para paqueras, segundo pesquisa realizada pela revista britânica Time Out. O levantamento apontou que a cidade é um bom destino para solteiros em busca de novas "conexões".

Ao todo, 27 mil pessoas de diversas cidades do mundo participaram da pesquisa. Desse número, 55% dos habitantes locais definiram São Paulo como "boa para ficar com as pessoas".

Entre as cidades citadas, a capital paulista ficou acima de Xangai, na China, e Istambul, na Turquia. A primeira recebeu 49% e a segunda terminou com 46%.

Ainda conforme a Time Out, a recomendação para melhorar as chances envolve até mesmo a localização. "Ignore o lado financeiro da cidade e concentre-se na diversão: coma em uma das centenas de pizzarias ou vá até a praça Roosevelt para um coquetel suave", diz a revista.

Pesquisas pelo mundo

Essa é uma das categorias utilizadas para a publicação em levantamentos. Outras pesquisas definiram "as melhores cidades do mundo" e os "bairros mais descolados".

No mais recente, divulgado em setembro deste ano, São Paulo apareceu em 31º no ranking que mostrou as melhores cidades do mundo. Em primeiro lugar, os participantes escolheram São Francisco, nos Estados Unidos.