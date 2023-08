'Samurai de BH' evita roubo de bicicletas ao correr atrás de suspeitos com espada; veja vídeo

Uma espada japonesa chamada 'katana' foi a forma usada pelo fisioterapeuta Alisson D'Jean para impedir um furto de bicicletas. O caso ocorreu no dia 13 de agosto, mas o vídeo registrado por câmeras de segurança viralizou apenas no final desta semana.

Com o apelido de "Samurai de BH", Alisson assustou três homens que tentavam furtar bicicletas de um condomínio localizado em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. As informações são do g1.

As imagens registram o momento em que o fisioterapeuta desce, junto ao síndico, até o estacionamento do prédio. É neste momento que ele começa a perseguir os suspeitos com a katana japonesa em mãos. Ninguém se feriu e as bicicletas foram abandonadas.

Em publicação nas redes sociais, o "Samurai de BH" explicou que nenhuma das bicicletas pertencia a ele, mas que quis evitar o furto, porque esta seria a quarta vez que o crime se repete no prédio.

"Minha preocupação não era retornar as bicicletas. Eu nem tenho bicicleta. Andei uma vez há 5, 6 anos atrás", disse.