Polícia investiga se suspeito de atropelar casal em São Paulo estava em festa e dormiu ao volante

Com base em relatos de testemunhas e em novas imagens do caso, a Polícia Civil de São Paulo investiga se o homem que atropelou um casal que se beijava na calçada no último domingo (20), no Capão Redondo, estava em uma festa e dormiu ao volante.

Na ocasião, Jonatan Ribeiro e Cristiane Mendes passeavam com o cachorro de estimação pelo bairro no dia de suas folgas. Ao passar pela calçada de um posto de gasolina, o casal fez um pausa e se beijou. Foi nesse momento que o carro os atingiu.

Jonatas foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Cristiane Mendes também foi hospitalizada, mas liberada no mesmo dia. O animal não foi atingido.

Laudos do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal estão em andamento e também serão anexados ao processo.

Investigação

O motorista Gabriel Souza Pereira passou pelo teste do bafômetro e o aparelho apontou 0,14mg de álcool por litro de ar alveolar, índice abaixo do limite previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro. Não foi feito o exame toxicológico, que poderia apontar substâncias no sangue.

Após a ocorrência, ele alegou não se lembrar do acidente. Gabriel foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Ele também passou por audiência de custódia e conseguiu o alvará de soltura com liberdade provisória devido a inconsistências nos autos sobre a dinâmica dos fatos.

"Sequer consta se havia um segundo veículo envolvido, ou se as vítimas ocupavam o mesmo veículo que o autuado", aponta a juíza responsável.

"Embora se presuma que o autuado estava na condução do veículo, por ter sido preso em flagrante, tal informação também não consta dos autos, tendo sido apenas informado que o autuado estava 'dentro' do automóvel", explica, entre outros fatores.

Gabriel terá que cumprir obrigações como comparecimento bimestral em juízo, obrigação de manter o endereço atualizado, proibição de ausentar-se da comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao juízo e proibição de "frequentar bares, boates, prostíbulos e afins". O inquérito está em andamento no 47º DP,