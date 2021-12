Salário mínimo de 2022 começa a vigorar dia 1º de janeiro; Governo publica MP nesta sexta (31)

O novo salário mínimo a ser recebido pelo brasileiro em 2022 passará a vigorar a partir deste sábado, 1º de janeiro. A confirmação do valor, de R$ 1.212, foi publicada hoje (31) pelo Governo Federal, por meio da Medida Provisória nº 1.091.

De acordo com o texto, a remuneração mínima que o empregado deverá receber por um dia de trabalho será de R$ 40,40, o que corresponde a R$ 5,51 por hora de expediente.

O novo valor não representa um aumento real do salário mínimo, apenas repõe a perda no poder de compra dos brasileiros, provocada pelo expressivo aumento dos preços em basicamente todos os produtos e serviços em 2021.

Apesar da pressão política por um reajuste acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), o governo não a promoveu pelo impacto nas contas públicas, já que os benefícios da Previdência e também sociais são definidos pelo piso.

A última vez que o salário mínimo teve ganho real foi no início de 2019, quando Bolsonaro assinou um decreto atualizando o valor do piso de acordo com a política de valorização aprovada no governo Dilma Rousseff (PT). Desde então, os reajustes apenas repõem a inflação.