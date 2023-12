Resultado do Encceja 2023 é divulgado nesta semana; veja quando

O resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023 será divulgado nesta semana. Segundo o edital divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o resultado estará disponível no dia 22 de dezembro.

Composto por provas objetivas por nível de ensino, seja médio ou fundamental, o exame foi aplicado no dia 27 de agosto, em todo o Brasil. Os candidatos também tiveram de produzir uma redação dissertativa argumentativa, nos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As provas valem para certificação do Ensino Médio e do Ensino Fundamental.

Como acessar resultado

O participante poderá ter acesso aos resultados individuais através do site do Encceja. É necessário inserir o número do CPF e a senha cadastrada.

Também será possível ter acesso à vista da prova de redação por meio do mesmo site. A data de divulgação será divulgada posteriormente.