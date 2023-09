Encceja 2023 divulga gabarito nesta sexta (8); veja como consultar

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou nesta sexta-feira (8) os gabaritos oficiais das provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023. As provas valem para certificação do Ensino Médio e do Ensino Fundamental.

O exame, composto por provas objetivas por nível de ensino, seja médio ou fundamental, foi aplicado no último dia 27 de agosto, em todo o Brasil. Os candidatos também tiveram de produzir uma redação dissertativa argumentativa, nos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os gabaritos foram divulgados nesta sexta por disciplina. No entanto, os resultados individuais, com as pontuações de cada estudante, só serão divulgados pelo Ministério da Educação no dia 22 de dezembro.

As provas

Para certificação no Fundamental, foram exigidos conhecimentos nas áreas de: ciências naturais; matemática; língua portuguesa; língua estrangeira moderna; artes; educação física; história e geografia. A redação para esse nível de certificação teve o tema: "A importância do respeito às religiões de matrizes africanas".

Já no caso do Ensino Médio, os participantes foram avaliados em ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias; bem como em ciências humanas e suas tecnologias. A redação abordou o tema: Ações para cuidar da saúde mental do trabalhador".