Rainha Elizabeth II manda mensagem de solidariedade às vítimas da tragédia em Petrópolis

A rainha Elizabeth II, da Inglaterra, enviou nesta segunda-feira (21) uma mensagem de condolências ao Brasil, em solidariedade às vítimas da tragédia em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

Pelo twitter, a monarca se disse profundamente triste ao saber da destruição causada pelas enchentes na cidade, e disse estar orando por todas as vítimas, assim como para os serviços de emergência e para os voluntários que ajudam nos resgates.

The Queen has sent a message of condolence to the people of Brazil following flooding in the city of Petrópolis, Brazil. pic.twitter.com/gzR8xAqK5T