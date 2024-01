Quem são as vítimas de queda de avião em São Paulo? FAB fará investigação

As vítimas da queda de um avião de pequeno porte em São Paulo, nessa quinta-feira (25), foram identificadas como Ricardo Falarini, de 60 anos, e Benedito Aparecido da Silva, de 59. Ambos eram advogados e viajavam para uma pescaria no interior do Estado.

Conforme informado pelo G1, Benedito era piloto e possuía duas aeronaves e um hangar no Campo de Marte, na capital paulista. O avião envolvido no acidente, inclusive, pertencia a ele.

Além do trabalho na advocacia, ele ainda atuava como sócio da esposa no setor farmacêutico e concorreu ao cargo de deputado federal pelo Republicanos, em 2022. Benedito era natural de Macaubal, no interior de São Paulo.

Já o companheiro de voo, Ricardo Falarini, era especialista no ramo imobiliário e estava inscrito na OAB-SP Subseção Vila Prudente desde o primeiro semestre de 2021. Em registros do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), o advogado aparece em dezenas de processos em diferentes regiões do Estado.

ACIDENTE

Tendo o município de Presidente Venceslau como destino, os companheiros de profissão partiram da capital paulista a bordo de uma Piper P424-260, prefixo PT-DKA, às 9h45, de acordo com dados do controle aéreo de São Paulo. Pouco tempo depois, as autoridades notaram um desvio repentino da aeronave.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião caiu entre as cidades de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, em uma região de mata, por volta das 10h. Equipes da corporação foram acionadas e chegaram a ir até o local da queda, mas encontraram as vítimas já sem vida.

INVESTIGAÇÃO DA FAB

Em nota enviada ao G1, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV) e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estão à frente do caso.

A entidade ainda ressaltou que as investigações deverão ser concluídas no menor prazo possível, conforme a complexidade da ocorrência.