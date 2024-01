Avião de pequeno porte cai em São Paulo e deixa dois mortos

Um avião de pequeno porte caiu entre as cidades de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, e deixou dois mortos na manhã desta quinta-feira (25). Informações do Corpo de Bombeiros, dão conta de que a queda ocorreu por volta das 10h, em uma área de mata.

A aeronave de prefixo PTDKA teria decolado do Campo de Marte às 9h45 com destino a Presidente Venceslau, segundo apontam os dados do controle aéreo de São Paulo. Um desvio repentino foi detectado pelas autoridades.

Para atender a ocorrência, equipes dos bombeiros e do helicóptero Águia da Polícia Militar foram acionadas. Não foi informada a identidade das vítimas.

A Anac afirmou que a situação da aeronave está regular, mas ela teria a operação negada para táxi aéreo.

Investigação

Em nota ao g1, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV) e do órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados.

O órgão reforçou que a conclusão das investigações deve ocorrer no menor prazo possível, conforme a complexidade da ocorrência.

A presença da Guarda Civil, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Samu no local foi confirmada pela Prefeitura de Rio Grande da Serra. "Lamentamos profundamente o ocorrido e reiteramos nosso compromisso em prestar socorro e atendimento às vítimas deste trágico acidente", disse o órgão em nota.