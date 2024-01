Leilão da Receita com carro e iPhones abre prazo para fazer propostas; veja como participar

Interessados em apresentar propostas para o leilão da Receita Federal — abastecido por lotes de mercadorias apreendidas ou abandonadas na delegacia do órgão público em Ribeirão Preto (SP) — podem começar a preencher formulário online nesta quinta-feira (25).

Ao todo, são 74 lotes disponíveis, com veículo, drones, celulares, eletrônicos, roupas e outros itens. As propostas de valor para o leilão só podem ser feitas de forma online, até as 21h do dia 29 de janeiro.

As propostas devem ser feitas para os lotes fechados — ou seja, um conjunto de determinados itens. As pessoas físicas podem fazer lances para os lotes: 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 67, 68, 69, 70 e 71. Já as pessoas jurídicas podem apresentar propostas de compra para todos os lotes.

Quando ocorre a sessão de lances?

A sessão está prevista para começar às 9h do dia 30, com a classificação e ordenação das propostas. A partir das 10h os lances serão liberados.

Na etapa de propostas de valor, os interessados podem sugerir um valor para arrematar o lote desejado, sem acesso ao que os demais estão propondo. No dia do leilão, as propostas serão ordenadas e os participantes podem dar lances para adquirir os produtos. Ganha quem der o maior lance e não houver mais novos interessados.

Lotes mais baratos:

O lote mais barato é o de número 15, que pode ser arrematado por valores a partir de R$ 200 e contém produtos de higiene e beleza;

No lote 7, é possível arrematar uma bicicleta elétrica a partir de R$ 500;

No lote 30, é possível arrematar dois smartphones também a partir de R$ 500;

No lote 39, é possível arrematar um patinete elétrico a partir de R$ 1 mil;

No lote 43, é possível arrematar dois iPhones a partir de R$ 2 mil;

No lote 54, é possível arrematar um carro seminovo a partir de R$ 15 mil.

Lotes mais caros:

O lote mais caro é o de número 12, que pode ser adquirido por, no mínimo, R$ 250 mil. Ele conta com mais de 20 mil displays para celulares e só pode ser arrematado por pessoas jurídicas.

No lote 16, é possível arrematar dezenas de bolsas e pares de sapatos de grife a partir de R$ 25 mil;

No lote 17, é possível arrematar dezenas de roupas de marcas de luxo a partir de R$ 40 mil;

No lote 18, é possível arrematar aparelhos de áudio a partir de R$ 5 mil.

Saiba como participar de leilão

Para participar do leilão apresentando um lance, o interessado precisa: