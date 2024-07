Policial penal mata suspeito que xingou filha de 'baranga' em Minas Gerais

Um jovem de 23 anos foi morto por um policial penal em Belo Horizonte (MG), na última sexta-feira (28). O suspeito foi identificado como William Lopes dos Santos, enquanto a vítima era David Alexandre Moreira.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais confirmou o envolvimento de William, detalhando que ele faltou ao trabalho na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem (MG).

Conforme o Uol, David estava trabalhando na recepção de uma loja de caça-níquel quando William chegou. O crime foi motivado por um desentendimento envolvendo a filha do policial.

Os dois brigaram, com William chegando a agredir David com coronhadas, mas quando o jovem reagiu, ele foi atingido com tiros. O policial fugiu do local depois do crime.

Motivação do crime

A ocorrência teria sido motivada devido a mensagens enviadas por David à filha de William. O jovem teria chamado a menina para um date depois de brigar com a própria namorada.

A filha de William, que era amiga da namorada de David, recusou e teria sido chamada de "baranga". Os insultos ocorreram pela internet.

"O David tinha brigado com a namorada dele e mandou uma mensagem para essa menina que era amiga dela, fazendo ciúmes. Ele mandou essa mensagem para a menina, depois xingou a menina", disse o tio de David,Thiago Moreira, à TV Globo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.