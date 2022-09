Polícia prende segunda pessoa suspeita da morte de ganhador da Mega-Sena em São Paulo

A Polícia prendeu neste domingo (18) uma segunda pessoa suspeita de envolvimento na morte de Jonas Lucas Alves Dias, ganhador de R$ 47,1 milhões na Mega-Sena, em 2020, em Hortolândia, interior de São Paulo. A presa é uma mulher de 24 anos, identificada como Rebeca, capturada pela Guarda Civil no município paulista de Santa Bárbara D'Oeste.

A suspeita "foi conduzida à carceragem da Delegacia Participativa de Piracicaba, onde permanece detida", segundo informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, em nota. Ela seria a pessoa que recebeu as transferências feitas após os suspeitos obrigarem a vítima a ir ao banco.

O primeiro suspeito do crime foi preso nesse sábado (17), e identificado como Rogério de Almeida Spínola, 48. O homem possui uma série de passagens pela polícia por crimes como furto, homicídio, estelionato e lesão corporal e já cumpriu 15 anos de prisão. Ele nega participação no crime

A Guarda Civil de Santa Bárbara D'Oeste ainda informou ao Estadão que uma terceira pessoa suspeita teria sido presa na tarde deste domingo e encaminhada a Piracicaba, onde o crime é investiga. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pela Polícia Civil.

Investigação

No total, quatro pessoas são suspeitas da morte de Jonas. A polícia já as prisões temporárias de todos. Agentes de segurança cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços de dois investigados, donos dos veículos usados no crime.

A investigação se baseou em imagens de diferentes câmeras de vigilância, que gravaram a abordagem e também o momento em que os suspeitos foram ao banco com o cartão da vítima. Segundo a delegada Juliana Ricci, o ganhador da Mega-sena foi rendido por volta das 6h da terça-feira (13), em um local perto de sua casa.

O veículo usado no sequestro, uma caminhonete S-10 prata, era dirigido por um rapaz de 22 anos, com passagens policiais por estelionato e receptação. Ele havia deixado o sistema prisional em setembro de 2021. A ação contou com apoio de outro veículo, um Fiesta preto, dirigido por um homem de 38 anos, sem antecedentes criminais.

Espancado após ser levado ao banco

Na última terça-feira (13), após ser rendida, a vítima foi levada até uma agência bancária em Campinas (SP), na mesma região. Os criminosos usaram seu cartão bancário e sua senha para habilitar um aplicativo de telefone. Com isso, conseguiram realizar dois saques no valor de R$ 2 mil e uma transferência no valor de R$ 18 mil para a conta de um terceiro investigado, de 24 anos.

A vítima foi agredida e jogada às margens da Rodovia dos Bandeirantes. Jonas Dias foi encontrado com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu em uma unidade de saúde por traumatismo cranioencefálico.