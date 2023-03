PM agride mulher com soco em academia de Goiás; veja vídeo

Uma mulher de 18 anos foi agredida com socos por um policial militar de folga, em Goiânia (GO), nesta terça-feira (28), em uma academia. O caso foi registrado por câmeras de seguranças do local.

As informações são do g1. Nas imagens, é possível ver o homem se aproximando da mulher. Logo em seguida, ele a empurra.

Após isso, o policial começa a socá-la. Em seguida, o suspeito soca outros homens que tentavam ajudar a mulher. A academia onde aconteceu o caso se manifestou e disse que repudia todo e qualquer tipo de violência.

O estabelecimento informou ainda que o agressor não é mais aluno do local e que presta suporte a vítima.

INVESTIGAÇÕES

Segundo informações do portal Metrópoles, a Polícia Civil de Goiás disse que a agressão foi motivada porque a mulher estava usando o celular durante exercícios em um aparelho.

A Polícia Militar também de Goiás disse, em nota, que "ao tomar conhecimento dos fatos, determinou a instauração de um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias que envolveram o ocorrido, bem como adotou todas as providências cabíveis"