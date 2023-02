Pai de menino que caiu de prédio no Rio de Janeiro se atrasou para buscar filho

O pai do menino Hallan Luiz Ventura, de 7 anos, que morreu após cair da janela de um apartamento na zona norte do Rio de Janeiro, havia combinado de buscar a criança, mas acabou se atrasando, afirmou a mãe, identificada como Jéssica, em depoimento à polícia nesta terça-feira (28). A Polícia Civil investiga se o caso foi abandono de incapaz com resultado de morte.

De acordo com ela, o pai deveria buscar Hallan e o irmão, de 8 anos, às 10h, enquanto ela estivesse fora de casa, no último domingo (26). Um sobrinho de Jéssica, de 19 anos, teria ficado responsável pelas crianças até o pai ir pegá-los. Ela afirmou que saiu de casa por volta das 5h para fazer um passeio de barco em Ilha Grande, Costa Verde do estado.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o homem confirmou a versão da mãe de que se atrasou, mas disse não saber que os filhos ficariam sozinhos em casa.

CRIANÇAS FORAM DEIXADAS COM PRIMO

Luiz Henrique (primo das crianças), é maior de idade, e havia combinado com ela de deixar o caçula, Luiz Octávio, na casa da madrinha do menino, diz a mãe. Entretanto, Luiz Henrique teria que levar as outras duas crianças para não deixá-los sozinhos em casa.

O pai dos meninos, Stephan, não morava com eles, e segundo Jéssica, ele confirmou que iria buscar Hallan e Davi no domingo (26), uma hora antes da tragédia ocorrer.

Quando notificada sobre a morte do filho, ao meio-dia, Jéssica ainda não tinha informações sobre Stephan. A mulher ressaltou que não teve conhecimento de que Hallan e Davi ficaram sozinhos no apartamento.

Acidente

Hallan se desequilibrou e caiu ao tentar passar de uma janela do apartamento para outra. Ele morreu com o impacto da queda de uma altura de cerca de 20 metros.

Os bombeiros foram acionados às 12h23, entretanto, o corpo do menino só foi retirado do local às 16h45, sem a presença da mãe.

Ainda segundo informações policiais, a mãe das crianças teria saído do apartamento para um passeio de barco. Além disso, a residência onde ocorreu o acidente foi encontrada em "estado deplorável, com bagunça e deterioração".