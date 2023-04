Pitbull invade escola e morde aluno no Rio de Janeiro

Um cachorro da raça pitbull invadiu uma escola e mordeu um adolescente de 13 anos, nessa quarta-feira (12). Familiares da vítima afirmaram que outras duas crianças também ficaram feridas no ataque. O caso foi registrado na Vila do João, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

A Secretaria Municipal de Educação comunicou que o cão invadiu a instituição no momento em que o portão foi aberto para atendimento de pais.

O jovem, a princípio, foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento e depois para um hospital. Por ninguém conhecer o animal, ele tomou a vacina antirrábica.

"Eu vim correndo e subi na mesa de totó. Aí ele veio e agarrou minha perna", relatou o adolescente.

A mãe do adolescente, Luciene dos Santos, disse que recebeu uma mensagem da escola falando sobre os ferimentos do filho. "A gente coloca o filho da gente na escola em segurança. Agora um cachorro entrar e não ter um porteiro, não ter ninguém para tomar conta da portaria", relatou.

A Polícia Civil informou que investiga o caso. 21ª DP de Bonsucesso são responsáveis pelo fato.