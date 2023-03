PF abre inquérito para investigar coaches estrangeiros que promoveram 'curso de conquista' em SP

Após pedido da Embratur, a Polícia Federal informou, nesta quarta-feira (22), que abriu um inquérito para investigar os coaches estrangeiros que promoveram um curso sobre como conquistar mulheres, em São Paulo.

Uma análise de documentos será realizada pela Delegacia de Defesa Institucional (DELINST) em parceria com a Polícia Civil de São Paulo, responsável por apurar o caso. As informações são do portal g1.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, e o diretor-geral da polícia, Andrei Rodrigues, se reuniram na segunda-feira (22) para firmar uma cooperação técnica, com ações para prevenir e combater crimes de turismo e exploração sexual no Brasil.

Conforme a publicação, uma operação foi montada para mapear locais vulneráveis, além da criação de um plano de prevenção e produção de dados para embasar políticas públicas.

"Utilizaremos os mecanismos já existentes e a própria estrutura da PF no exterior, presente em 20 países, que nos permitirá essa capilaridade”, explicou o diretor-geral da Polícia Federal.

Após a repercussão do caso, os coaches apagaram conteúdo de divulgação do curso. A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso como exploração sexual de mulheres e favorecimento à prostituição.

RELEMBRE O CASO

Mulheres denunciaram que foram "cobaias" do grupo em uma festa em São Paulo, que funcionou como "laboratório" de um curso que ensina homens a conquistarem mulheres. O evento ocorreu em uma mansão no Morumbi, zona sul da capital paulista, no último dia 26 de fevereiro.

Legenda: Vídeo da dupla de 'coaches' antes de viagem ao Brasil. Foto: Reprodução

As vítimas foram filmadas sem consentimento e os vídeos foram publicados em redes sociais. Mike Pickupalpha, um dos coaches, disse ao g1 que se tratou de um evento em que estavam adultos "que escolheram estar lá por livre e espontânea vontade".

TURISMO SEXUAL

Mike e David oferecem o "treinamento" a estrangeiros de diferentes países. A dupla cobra cerca de R$ 63 mil (US$ 12 mil) em troca de consultoria de conquista e viagem de duas semanas para algum país.

Já o pacote com seis países, chamado de 'World Tour', sai por R$ 262,6 mil (US$ 50 mil). Além do Brasil, já foram feitas edições na Costa Rica, na Colômbia e nas Filipinas.

Legenda: Convite enviado para cadastro para participação em festa em mansão de SP. Foto: Reprodução

No anúncio da viagem ao território brasileiro, os "coaches" escreveram: "Venha explorar com David e Mike e conheça as mulheres brasileiras ao redor do mundo, que são conhecidas por serem divertidas, curvilíneas e apaixonadas".

Em vídeo, a dupla exibe um "kit" que deve ser levado na bagagem dos participantes: pílulas do dia seguinte, usadas para evitar gravidez em relações sexuais sem preservativo, camisinhas e perfumes com feromônios. Mike chama as pílulas, em seus vídeos, de "plano B".

MENORES DE IDADE FORAM ENVOLVIDAS

Uma das mulheres, que chegou à festa por meio de um aluno da "formação", relatou que o homem a convidou para um primeiro encontro. Só lá a vítima soube que o "date" seria, também, com os "amigos" dele, que estavam com outras mulheres.

Os amigos, na verdade, eram alunos do curso. Dias depois, a mulher foi chamada para a festa na mansão. Ela recebeu um convite em formulário para colocar seus dados pessoais e fazer parte da lista do evento.

No local, ela chegou a ver uma adolescente circulando entre os homens. Questionado pelo g1, Pickupalpha não negou e disse que, no formulário de candidatura para a festa, "dissemos que era preciso ter mais de 18 anos e pedimos à segurança para fiscalizar e fiscalizar todos", respondeu.