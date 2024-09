Pesquisadores descobrem nova espécie de crocodilo que viveu há 85 milhões de anos em SP

Uma nova espécie de crocodilo, que viveu há 85 milhões de anos no interior de São Paulo foi descoberta por pesquisadores. O estudo foi publicado em uma revista científica internacional, em agosto deste ano.

Segundo o g1, os fósseis foram encontrados em 2011, em uma rocha removida para construção de uma ponte durante as obras de duplicação da Rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351).

Veja também País Com queimadas, chuva preta pode atingir até seis estados País Após paredão de fogo, Parque Indígena Xingu tem mais de 34 mil hectares destruídos em MT

Inicialmente, os pesquisadores acreditavam se tratar de uma espécie já descrita na literatura. No entanto, após as análises do material, o professor Felipe Montefeltro, da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Ilha Solteira (SP) notou singularidades em partes do crânio e na mandíbula do animal, que apresentava rosto alongado.

O paleontólogo Fabiano Vidoi Iori explicou que crocodilos com rosto alongado geralmente tinham hábitos aquáticos. O estudo também aponta que a nova espécie era de um crocodilo carnívoro que chegava a quatro metros de comprimento, e viveu no período Cretáceo.

“O noroeste paulista já se provou como uma fonte inesgotável de fósseis de Notosuchia. Além de nos ajudar a conhecer a paleofauna local e suas interações paleoecológicas, o estudo nos ajuda também a conhecer melhor a história evolutiva dos crocodiliformes com sua ampla diversidade que passou pelo planeta”, disse Fabiano.