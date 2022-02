Músico que tocava em resort de luxo no Interior de SP teve 60% do corpo queimado em incêndio

Uma das vítimas do incêndio no resort de luxo em Cesário Lange, no Interior de São Paulo, teve 60% do corpo queimado e tem quadro clínico gravíssimo.

Trata-se Antone Roberto Camargo, de 43 anos, tecladista da "Banda Arquivo", que se apresentava no espaço reservado para shows e eventos na noite da última segunda-feira (21).

A administração da Unidade Pronto Atendimento (UPA) de Tatuí informou que o músico teve queimaduras de 2º e 3º graus nos membros superiores. Nessa terça-feira (22), ele foi transferido para um hospital particular de Sorocaba diante da gravidade dos ferimentos.

Cíntia de Fátima Camargo, irmã do músico, detalhou que "o estado dele é gravíssimo". "Estamos angustiados com toda essa situação e a única coisa que podemos fazer é correr para que ele tenha o suporte médico necessário", contou ao G1.

Ao todo, 20 pessoas ficaram feridas com queimaduras e por terem inalado grande quantidade de fumaça. As vítimas precisaram ser socorridas para unidades de saúde de Censário Lange e Tatuí.

Além do tecladista, o cantor e baixista da banda também teve ferimentos graves e foi transferido da UPA de Tatuí para um hospital privado de São Paulo. Sete pessoas seguem internadas.

Investigação

Segundo o boletim de ocorrência, o fogo se espalhou rapidamente por causa do material que revestia as paredes e o teto do local.

O Corpo de Bombeiros trabalha com a suspeita de que o incêndio tenha sido causado por artefatos pirotécnicos, mas ainda espera o resultado da perícia técnica. O caso será investigado pela Polícia Civil.