Vídeo registra instante em que solo desaba e funcionários são atingidos em Petrópolis

Em meio à tragédia que já resulta em pelo menos 181 óbitos, um vídeo registra o momento em que o solo desaba sob uma estamparia e funcionários são engolidos durante a tempestade em Petrópolis, na Região Serrana, na semana passada.

As imagens que circulam nas redes sociais foram registradas no dia 15 de fevereiro. De acordo com os bombeiros, a estamparia fica no Morro da Oficina, uma das áreas mais afetadas pelas chuvas. As informações são do portal g1.

Os bombeiros ainda detalharam que os trabalhos de resgate já foram realizados no local filmado no vídeo. Porém, até o momento, ainda não há informações sobre os funcionários que aparecem nas imagens.

CHUVAS EM PETRÓPOLIS

O temporal e os deslizamentos registrados em Petrópolis já resultaram em ao menos 181 mortes, segundo atualização do Corpo de Bombeiros, que entra no 7º dia de buscas nesta terça-feira (22) para localizar 104 pessoas ainda desaparecidas. Outras 967 desabrigadas e acolhidas em 19 escolas da rede pública passarão a receber R$ 1 mil de aluguel social.

As mortes em decorrência da tempestade subiram para 181 até as 11 desta terça quando os bombeiros divulgaram o último balanço de resgates. Já a Polícia Civil contabiliza 85 desaparecidos, de recém-nascidos a idosos de 98 anos. Esta é a maior catástrofe do município.

