Mortos em chuvas de Petrópolis chegam a 195 e desaparecidos somam 69

Até a noite dessa terça-feira (22), o Corpo de Bombeiros confirmou a morte de 195 pessoas e o desaparecimento de outras 69 no temporal que provocou deslizamentos de terra e inundações há uma semana em Petrópolis, cidade serrana do Rio.

Segundo a Polícia Civil, há 113 mulheres e 73 homens entre os mortos, sendo 33 crianças ou adolescentes. O Instituto Médico Legal (IML) identificou 179 corpos, e liberou 170 deles.

O IML também recebeu partes de outros nove corpos, mas a identificação será possível apenas mediante coleta de material genético dos parentes.

Retorno das chuvas

Nessa terça-feira, uma semana após as fortes chuvas que culminaram na maior tragédia vivida no município, novas precipitações assustaram a população. Com 41 milímetros em uma hora, a Defesa Civil precisou acionar o toque de mobilização das sirenes do Quitandinha, nas localidades do Duques, Amazonas e Rio de Janeiro.

A previsão inicial do Climatempo era de que havia 90% de chance de chover 35 mm ao longo do dia em Petrópolis.

Para esta quarta-feira (23), a empresa de meteorologia estima sol e aumento de nuvens com 90% de possibilidade de chover 25mm ao longo do dia, especialmente durante a manhã e à noite.

Estimativa de chuva

0h: sem chuva

2h: sem chuva

4h: sem chuva

6h: sem chuva

8h: sem chuva

10h: 2,08 mm

12h: 2,08 mm

14h: 2,08 mm

16h: 1,4 mm

18h: 2,08 mm

20h: 2,08 mm

22h: sem chuva