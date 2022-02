Vinte pessoas ficam feridas em incêndio em resort de luxo no interior de São Paulo

O número de vítimas de um incêndio em um resort de luxo subiu para 20 pessoas feridas na cidade de Cesário Lange, no interior de São Paulo, por volta das 23h da noite da última segunda-feira (21). O acidente aconteceu em um espaço fechado, reservado para shows e eventos.

De acordo com informações do portal G1, o Corpo de Bombeiros foi chamado para conter as chamas no Mavsa Resort. Segundo a corporação, dos 20 feridos, 13 receberam alta. Outros sete seguiam internados.

O resort informou que, até a manhã desta terça-feira (22), sete permanecem hospitalizadas. Em nota, o Mavsa Resort informou que a brigada de incêndio foi acionada para retirar as pessoas do local e que o local tem todos os alvarás de funcionamento em dia, "sendo que a última vistoria aconteceu em dezembro de 2021".

Ainda segundo o portal, o espaço passou por perícia técnica e um boletim de ocorrência foi registrado para ser investigado pelo Polícia Civil de Cesário Lange. A suspeita é de que equipamentos de efeitos pirotécnicos possam ter causado o incêndio.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil