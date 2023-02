Mulher grava próprio estupro para provar crime e ex-marido é preso em SP

Uma mulher de 34 anos gravou e divulgou o próprio estupro, cometido pelo ex-marido, para provar o crime. O caso ocorreu em Praia Grande, no litoral de São Paulo, enquanto a vítima estava desacordada por conta dos efeitos de remédios antidepressivos e calmantes. As informações são do portal g1.

Segundo a mulher, o suspeito já havia a ameaçado de morte e também era agressivo com o filho do casal. Ricardo Penna Guerreiro, de 46 anos, foi preso preventivamente após grande repercussão do caso. Contra o homem, há uma condenação a mais de 37 anos por tentativa de homicídio contra seis pessoas em 2000, mas estava em liberdade devido a um habeas corpus.

"Ele [Ricardo] me colocou no fundo do poço. Abusou de mim de todas as formas, com requintes de crueldade", disse a vítima.

De acordo com a Polícia Civil, todo o material levantado em investigações culminou no decreto de prisão temporária do suspeito realizado pela Justiça.

A defesa de Ricardo Penna alegou que o processo sobre a condenação está em tramitação e não se manifestará. Em relação às agressões, informou que não teve acesso aos autos, mas que "o acusado se declara inocente e irá provar o alegado no momento oportuno".

"Hoje eu e meu filho estamos em paz e nos curando! Que isso sirva de alerta para outras mulheres", relatou a vítima.