Duas mulheres são suspeitas de invadir cemitério e furtar caixão de bebê em Minas Gerais

Pelo menos duas mulheres são investigadas pela Polícia Civil suspeitas do crime de "vilipêndio a cadáver" após invadirem cemitério e furtarem caixão com restos mortais de um bebê que veio a óbito prematuramente em 2017. O caso aconteceu no Cemitério de Alfenas, em Minas Gerais, no dia 28 de janeiro. As informações são do g1.

Através de imagens de segurança, os agentes de segurança observaram as mulheres batendo o caixão no chão e, em seguida, chutando. A violação contou com uma testemunha, responsável por acionar os policiais.

O delegado regional Márcio Bijalon declarou que o crime pode resultar em pena de 1 a 3 anos. Além disso, o mesmo túmulo já tinha sido alvo de tentativa de furto anteriormente.

Márcio Bijalon Delegado regional "Foi um crime de vilipêndio a cadáver, previsto no código penal, pena de 1 a 3 anos além de multa, foi instaurado inquérito policial, já identificamos os suspeitos, já estão inclusive sendo ouvidos ontem e hoje vai ter mais oitivas pra gente apurar motivação, se foi simples furto ou se foi motivação para alguma cerimônia religiosa".

Investigações do crime

A polícia está investigando o caso, já tendo identificado a participação das duas mulheres. No entanto, também averigua se outras pessoas participaram do crime, e busca os restos mortais do bebê.

"A gente está atrás da ossada, e o que tinha dentro do túmulo também né, porque violaram, tem as imagens deploráveis chutando o caixão em via pública, a gente está tentando apurar onde foram parar os restos mortais", detalhou o delegado.

Por meio da advogada, a mãe da criança do túmulo violado declarou que não existe briga entre famílias, e que o inquérito está sendo acompanhado.