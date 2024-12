Mulher cai de ponte ao tirar foto e fica suspensa por cadarço no Rio Paraty, em Santa Catarina

Uma mulher de 27 anos caiu no Rio Paraty, na cidade de Araquari, no Norte de Santa Catarina, logo após tentar tirar uma foto no local. Segundo informações do portal g1 da região, ela estava em uma ponte de ferro e foi salva, inicialmente, pelo namorado, que amarrou o braço dela com o cadarço do tênis para que não caísse na correnteza.

O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (25), e o resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros. Além do cadarço, a vítima do acidente se segurava por meio de um pilar da ponte.

A mulher caiu de uma altura de cerca de 5 metros. Como só era possível chegar no local andando pela via-férrea, os bombeiros tiveram dificuldade durante o resgate. Além disso, o helicóptero também não estava disponível.

Os agentes chegaram até um acesso do trilho por meio de uma viatura, enquanto um deles precisou correr três quilômetros para resgatar a mulher. Ela teve ferimentos no braço e na perna por conta do contato direto com a estrutura da ponte.

Após o atendimento da equipe dos bombeiros, ela foi levada ao Pronto Atendimento de Araquari para avaliação médica. Além dos leves ferimentos, ela informou ter ingerido um pouco de água na queda.

