Morre o jornalista Aloy Jupiara, aos 56 anos, vítima da Covid-19

O jornalista Aloy Jupiara morreu, na noite desta segunda-feira (12), vítima da Covid-19, aos 56 anos.

Segundo o jornal O Dia, no qual o jornalista era editor-chefe, Jupiara estava internado desde 29 de março no Hospital São Francisco, no Rio de Janeiro.

O jornalista era formado na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ao longo da carreira, ele foi repórter e editor executivo do site do jornal O Globo e também atuou no Extra.

Aloy é autor dos livros "Deus tenha misericórdia dessa nação: A biografia não autorizada de Eduardo Cunha" e "Os Porões da Contravenção", sobre a ligação entre o jogo do bicho e a Ditadura Militar.

Recentemente, o jornalista participou do documentário 'Doutor Castor', sobre o bicheiro Castor de Andrade, do Globoplay.

Aloy era entusiasta do Carnaval carioca e participou da elaboração do dossiê “Matrizes do samba no Rio de Janeiro”, responsável pelo registro do samba como patrimônio cultural do país. Ele era membro do Conselho Deliberativo do Museu do Samba e participou do júri do prêmio Estandarte de Ouro.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil