Morre 'Bob Coveiro', cachorro que morava em cemitério desde o enterro da dona, há quase 10 anos

O cachorro conhecido como "Bob Coveiro", que viveu durante quase dez anos no Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra (SP), morreu na segunda-feira (25). O animal passou a morar no local depois do enterro da dona dele. As informações são do O Globo.

De acordo com a ONG Proteção Animal de Taboão e Região (Patre), o cão foi atropelado por uma moto quando seguia um dos agentes que o tratava. Na ocasião, o motociclista não prestou socorro.

"Nós da Patre estamos de luto e gostaríamos de ressaltar a importância do uso de coleira e guia ao passearem com seus cãezinhos, pelos relatos parece que nesse caso houve a omissão de socorro por parte desse motoqueiro, mas aguardamos que a justiça seja feita", comunicou.

Funcionários do Cemitério da Saudade relataram que parentes da dona de "Bob Coveiro" o levaram de volta para casa, mas ele sempre voltava para onde a tutora foi enterrada.

O animal foi enterrado em um caixão no próprio Cemitério Saudade. Ele recebeu coroas de flores e homenagens de políticos de Taboão da Serra.

