Mulher é presa em Goiás por desligar a sonda que o filho de 3 anos precisava para se alimentar

Uma mulher foi presa em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiás, nesse domingo (5), após desligar a sonda que o filho utiliza para se alimentar. O garoto, de apenas três anos, tem paralisia cerebral, e necessita de cuidados tanto com a sonda como com um aparelho de oxigênio. Informações são do O Globo.

A prisão foi feita por agentes da Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar. Os agentes chegaram à residência da suspeita após receberem denúncias de venda de drogas no local. No imóvel, os militares flagraram outros usuários de entorpecentes e porções de crack e cocaína. A suspeita foi presa por tráfico, além de maus-tratos ao filho.

Segundo a tenente Rhainna Iannari, os policiais encontraram o menino inconsciente sobre o sofá da casa. Ele havia tido os suportes vitais negligenciados pela própria mãe, que confirmou às autoridades que havia retirado que não voltaria a colocar.

Menino foi levado para atendimento

A criança foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para receber os cuidados médicos necessários. Segundo a PM, essa, porém, não foi a primeira vez que os militares foram acionados para atender a ocorrências relacionadas à suspeita. Há sete meses, ela havia sido autuada pelo mesmo problema e teria chegado a perder a guarda do filho. Contudo, o Juizado da Infância de Aparecida de Goiânia decidiu manter a guarda do pequeno com a mãe.

A mulher foi levada para a Central de Flagrantes da cidade e deve responder por tráfico de drogas, maus-tratos contra vulnerável e crimes contra o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).