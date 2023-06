Ministério da Saúde divulga resultado preliminar do Mais Médicos; confira

O Ministério da Saúde divulgou, nesta sexta-feira (9), o resultado preliminar da seleção para o Programa Mais Médicos. São 5.970 vagas distribuídas em 1.994 municípios.

Os candidatos podem conferir na lista divulgada pelo Ministério da Saúde se foram atendidos na convocação e em qual cidade foram alocados.

>> Veja a lista preliminar de convocados

É possível apresentar recursos até a próxima segunda-feira (12) no Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP), mesma plataforma utilizada para realizar as inscrições.

De acordo com o Ministério da Saúde, 84,7% dos médicos escolhidos são brasileiros e se formaram no país. Já outros 15,3% são brasileiros com formação em medicina no exterior.

O resultado oficial, após análise dos recursos, será divulgado em 15 de junho. Os selecionados deverão confirmar o interesse de atuar no programa entre 16 e 22 de junho.

Para garantir a participação, é necessário preencher o Termo de Adesão e Compromisso e apresentar ao gestor responsável pelo programa no município. Caso o candidado não confirme o interesse, será excluído do chamamento.

Programa Mais médicos

A convocação para o Mais Médicos teve edital publicado em maio pelo Governo Federal. O programa, relançado em março com prioridade para brasileiros, busca preencher vagas no Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento de atenção primária em unidades básicas, como postos.

A previsão do Governo Federal é de que os profissionais comecem a atuar nos municípios no fim de junho. São mais de duas mil cidades atendidas, com prioridade para a região Amazônia e áreas de alta vulnerabilidade social.

Os candidatos selecionados receberão bolsa-formação de R$ 12.386,50. O edital conta com algumas novidades, como a extensão do tempo de contrato, que vai até quatro anos.

Há também possibilidade de seis meses de licença maternidade, 20 dias para paternidade e a Especialização em medicina da Família e Comunidade e a possibilidade de mestrado em Saúde da Família.