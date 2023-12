Menina de 12 anos dá à luz no ES e padrasto é suspeito de estupro; Polícia investiga caso

O caso de uma menina de 12 anos que deu à luz em Mimoso do Sul, Interior do Espírito Santo, é investigado pela Polícia Civil. Há a suspeita de que ela tenha sido vítima de estupro pelo padrasto, mas a mãe da menina alega que ela engravidou após usar a toalha e as cuecas do homem.

As forças de segurança foram acionadas nesse último domingo (24), após a garota chegar ao Hospital Apóstolo Pedro acompanhada de sua mãe e com o bebê em seus braços, ainda com o cordão umbilical intacto. As informações são do O Globo.

Mãe e padrasto negaram estupro

A mãe e o padrasto foram questionados pela Polícia Militar sobre a gestação e negaram o conhecimento de algum abuso sexual contra a menina.

O casal contou a história da toalha e das cuecas e ainda disse que a garota reclamava de dores "constantemente".

Em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar o caso na Delegacia de Mimoso do Sul, e que não seria fornecidos detalhes para que as diligências não fossem prejudicadas.