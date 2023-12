'Ela está perdoada', diz homem que teve pênis arrancado pela esposa

Um homem que teve o pênis cortado pela esposa em Atibaia, no Interior de São Paulo, afirmou na terça-feira (26) que "ela está perdoada". A mulher está sob prisão preventiva após se entregar espontaneamente à Polícia Civil.

Em entrevista à TV Thathi de Campinas, o homem afirmou que a esposa tem "ciúmes doentio". Ele contou que foi atraído por ela com a promessa de um encontro romântico.

Veja também

A esposa teria apagado as luzes e cortado o membro com uma navalha. "Tinha muito sangue e eu perguntava: ‘Por que você fez isso?'”, disse a vítima.

A mulher ainda teria pegado a chave do carro para que ele não conseguisse sair do local. No entanto, ele se enrolou em um cobertor e andou até um pronto-socorro.

O homem já recebeu alta hospitalar e está se recuperando em casa. Ele planeja colocar uma prótese e afirma que apesar do episódio ter marcado sua vida negativamente, ele perdoa a esposa.

Relembre o caso

A mulher cortou o pênis do marido na madrugada do dia 22 de dezembro após uma suposta traição dele com a sobrinha de 15 anos. Ela amarrou as mãos da vítima durante uma relação sexual e arrancou o órgão com uma navalha. A mulher teria ainda tirado uma foto do órgão, jogado na privada e dado descarga.

“Boa noite, moço. Eu vim me apresentar porque eu acabei de cortar o pênis do meu marido”, disse a mulher à Polícia, segundo o g1. A Justiça decretou prisão temporária da suspeita por tentativa de homicídio inicialmente por 30 dias.

O homem foi socorrido a uma Unidade de Pronto Atendimento no bairro Cerejeiras 3 e foi transferido posteriormente para o Hospital Universitário São Francisco (Husf).