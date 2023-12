Vídeo mostra cliente xingando auxiliar de limpeza em shopping: 'Faxineira analfabeta'

Uma funcionária de um shopping da cidade de Ipatinga (MG) foi alvo de xingamentos enquanto trabalhava. Conforme o g1, a auxiliar de serviços gerais, de 34 anos, teria advertido uma adolescente sobre o piso molhado durante a limpeza. Em seguida, ela foi chamada de palhaça e analfabeta por uma cliente que ainda não foi identificada. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (27).

Conforme o portal da TV Globo, parte do ataque foi gravado pela jornalista Layane Óliver, que passeava pelo local com a família.

Veja momento em shopping:

🚨GRAVE:



'Eu sou rica, você é analfabeta', ataca cliente a faxineira em shopping de Ipatinga.



No vídeo é possível ouvir os gritos da mulher em direção à funcionária enquanto algumas pessoas tentam orientar a agressora a se afastar.

Antes de sair, a mulher gritou “coloque-se no seu lugar, palhaça”. A Polícia Militar foi acionada pela trabalhadora e o caso foi registrado como injúria.

Investigação policial

Conforme o Boletim de Ocorrência (B.O), a auxiliar contou que trabalha em uma empresa que presta serviço para o shopping e que estava limpando o piso de um determinado setor do centro de compras.

Ela declarou que jogou um produto no chão e sinalizou o local com uma placa, como medida de segurança, por causa do piso molhado. Segundo ela, uma adolescente teria pisado na superfície escorregadia. A funcionária afirmou que ela fez a advertência devido ao risco da jovem cair.

A auxiliar disse que continuou fazendo a limpeza quando outra mulher passou a questionar a advertência feita. Em seguida, a agressora surgiu com uma criança no colo gritando frases como: “você não passa de uma faxineira analfabeta”, “eu sou rica e estou de férias, você está no lugar certo que é seu”.

A profissional disse que ignorou os xingamentos e seguiu trabalhando. Ela disse que apenas falou que era “faxineira com muito orgulho”.

Câmeras de segurança

Os militares recolheram imagens de câmeras segurança do shopping e confirmaram a versão apresentada pela auxiliar de limpeza. A agressora não foi identificada. As placas do carro usado pela mulher são de São Bernardo dos Campos (SP).

Depois do episódio, a auxiliar de limpeza precisou ser atendida pela equipe de brigadistas de incêndio do shopping com uma crise de hipertensão e taquicardia.

O Shopping Vale do Aço emitiu uma nota lamentando o ocorrido com a profissional terceirizada e disse que ela foi acolhida e recebeu todo o apoio emocional necessário enquanto medidas estavam sendo tomadas sobre o caso.